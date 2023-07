Rooise wijngaard gaat uitbreiden: ‘Niet alleen druiven kweken, maar ook wijn maken’

Schijndel Aan Zee trapt af maar voor het eerst zonder DJ La Fuente

SCHIJNDEL - Schuifelen in het zand en het aan het einde van de avond weer uit je schoenen halen. Het strandfestijn Schijndel aan Zee is van start gegaan en met muziek van Fritz & Danny en Staal met Glazen ging het dak eraf. En dan moet de culinaire barbecue van Dennis van de Ven nog komen. ,,DJ La Fuente is er helaas dit jaar voor het eerst niet meer bij.”