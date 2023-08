Rooise hop aan de basis van speciaalbier hobbybrouwers; vader en zoon Vos blazen teelt nieuw leven in

Huiswerkbe­ge­lei­ding in Almkerk en Sleeuwijk: ‘Je leert twee tot vier keer sneller lezen’

Ze werkten lang in het onderwijs, maar beseften dat ze vanwege de werkdruk niet alle kinderen de aandacht konden geven die ze nodig hadden. Toen vervolgens ook corona uitbrak en kinderen achterstanden opliepen, besloten Corina Horden en Annika Boere in Almkerk een bureau op te richten voor huiswerkbegeleiding. Onlangs werd een tweede pand geopend in Sleeuwijk.