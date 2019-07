Rood-wit-blauw gips, op tijd weg bij musical of in de auto naar Lyon: Zo leven Brabanders naar Nederland-Zweden toe

De Leeuwinnen nemen het woensdagavond in Lyon in de halve finale van het WK op tegen Zweden. Hoe leven Brabantse supporters naar deze wedstrijd toe?

De 19-jarige Larisse Braat uit Helmond zit woensdagavond samen met haar moeder in het stadion in Lyon, om de Leeuwinnen van dichtbij aan te moedigen. Bij de wedstrijd tegen Kameroen zat ze al samen met haar vader en zus op de tribune. In 2014 was Braat ballenmeisje bij de wedstrijd tussen Nederland en Albanië, in het stadion van Helmond Sport. Vier jaar later zag ze op Facebook een bericht over de wedstrijd tussen Oranje en Zwitserland. “Ik dacht, dat lijkt me leuk om naartoe te gaan. Ik vond de sfeer in het stadion heel fijn en later ben ik de vrouwen echt gaan volgen. Nu probeer ik ze wanneer het mogelijk is aan te moedigen in het stadion! De uitstraling die ze hebben als team is mooi om te zien.”

Volledig scherm Rini van der Heijden met zijn Zweedse vriendin Reneé Anstrin. © Rini van der Heijden

In Berkel-Enschot worden woensdagavond zowel de Nederlandse als de Zweedse vlag uitgehangen. Rini van der Heijden (57) woont daar samen met zijn 49-jarige Zweedse vriendin Reneé Anstrin. Van der Heijden: “Onder het genot van een hapje en een drankje zitten we woensdag op de bank voor de televisie. In ons geval is er na afloop altijd reden voor een feestje, wie er ook mag winnen.”

Volledig scherm Het onderbeen van Elles Dijkers zit in het gips. © Elles Dijkers

De onfortuinlijke Elles Dijkers (43) uit Geertruidenberg heeft er maar het beste van gemaakt. Op 14 juni werd ze op de fiets aangereden door een automobilist, waardoor haar rechteronderbeen nu in het gips zit. “Mijn voet was uit de kom, ik heb meerdere middenvoetsbeentjes gebroken en in mijn hielbeen zit een scheur.” Het huidige gips is rood-wit-blauw en voorzien van alle voetbaluitslagen. Dijkers: “Woensdag krijg ik nieuw oranje gips. Ik ben er nog minimaal zes weken zoet mee.”

Volledig scherm Café Jan van Tieskes in Someren-Eind. © Angelique Maas-Van de Laar

Café Jan van Tieskes in Someren-Eind is deze weken van boven tot onder versierd met oranje en rood-wit-blauwe vlaggetjes. Binnen hangt een groot scherm waar de wedstrijden van de Leeuwinnen op worden bekeken. Eigenaresse Angelique Maas-Van de Laar belooft woensdagavond een rondje van de zaak bij elk doelpunt van Oranje. “Als het 6-1 wordt loopt dat wel eens uit de hand.”

Volledig scherm Rutger van Eijken en Frank Peeters (rechts) in Valenciennes. © Frank Peeters

Eindhovenaar en PSV-supporter Frank Peeters heeft zijn woning aan de Haagbeemd versierd met oranje en rood-wit-blauwe vlaggen. Samen met goede vriend - en Ajacied - Rutger van Eijken zat hij in het stadion in Valenciennes om naar de kwartfinale tegen Italië te kijken. “Als we samen voetbal willen kijken, moeten we iets verzinnen... het was een mooie trip naar Frankrijk en we hebben een hoop lol gemaakt!” Woensdag hoopt Peeters op tijd terug thuis te zijn na de musical van groep 8 om de halve finale te kunnen zien. “Ik werk op een basisschool, dus daar kom ik niet onderuit. Stratumseind ligt halverwege de route naar huis, haha.”

Volledig scherm Lenie Murk in haar kapsalon in de Eindhovense Nieuwstraat. © Lenie Murk

Lenie Murk, eigenaresse van de Eindhovense kapsalon Art Team Salon Lenie, staat in een oranje jurk en met een grote wuppie om de nek in haar zaak. De wedstrijd van de Leeuwinnen kijken doet ze woensdag thuis, samen met haar man. “Dan kan ik tenminste hard gillen.”

Volledig scherm Juliette Mol met haar vriendengroep uit Breda en omgeving. © Juliette Mol