Rondracen langs het PSV-stadion of het draaiende huis op de rotonde? Dat kan op de speelkleden van Eindhoven, Tilburg en Breda

Onder de naam City-Play ontwikkelen de twee neven grote speelkleden van verschillende steden in Nederland. Dat doen ze vanuit Spijkenisse. Vorig jaar zomer begonnen ze met de Rotterdamse versie. ,,Dat was een groot succes", zegt Verduyn. ,,Zodoende zijn we verder gaan met andere steden die steeds specifiekere details krijgen. Rotterdam had alleen de iconen, maar Tilburg heeft bijvoorbeeld ook het draaiende huis op de rotonde. Daar was ik zelf niet zo snel opgekomen als ik er niet toevallig over gehoord had tijdens een gesprek in een shoarmazaak met carnaval, haha.”



Verduyn en De Hoog hebben in eerste instantie voor Tilburg, Breda en Eindhoven gekozen vanwege het inwonersaantal, maar ook vanwege hun eigen link met de steden. ,,Eindhoven heeft PSV, ik heb zelf in Tilburg gestudeerd en daar veel vrienden wonen en onze illustrator woont in Breda. Dus die keuze was makkelijk.” Met de provinciehoofdstad Den Bosch hebben ze weer minder mee. ,,Bovendien heeft een concullega daar al een kleed van gemaakt.”