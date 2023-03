Rondé en Kraantje Pappie op Nirwana Tuinfeest

Lopers Maashorst gaan op 5 mei met Nationale Bevrij­dings­vuur door alle zes kernen

MAASHORST - De gemeente Maashorst pikt op 5 mei voor het eerst aan bij het Nationale Bevrijdingsvuur dat vanuit Wageningen door heel het land gaat. Het is de bedoeling dat hardlopers het vuur in Wageningen ophalen en dan in estafette door de zes kernen van Maashorst rennen.