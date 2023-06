Rollator-check in het Klooster

Schoolbe­stuur­der Ton Broeren met pensioen: ‘Waarom moet een kind dat zakt het jaar daarop alle vakken opnieuw doen?’

BEST - ,,We zouden als onderwijs veel meer maatwerk moeten kunnen geven. Onze twee scholen doen hun werk behoorlijk goed. Maar als de structuren niet zo beklemmend waren, zouden we dat nog beter kunnen. Aan het einde van hun schooltijd doen alle kinderen examen. Waarom moeten ze allemaal door dezelfde hoepel springen? Dat blijft me verwonderen en verbazen.”