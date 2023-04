Roep om vrachtwagenverbod Waalre-dorp: ‘Doe je dat in Aalst, dan ook in Waalre’

Politie pakt fietsen­dief in Asten en vindt nog veel meer in een garagebox

SOMEREN/ASTEN - De politie heeft vrijdagmiddag twee fietsendieven aangehouden in Asten. Zij werden achtervolgd nadat iemand in Someren hen op heterdaad betrapte. De in Someren gestolen fiets bleek niet de eerste te zijn van dit duo.