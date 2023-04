Roep om nieuwe huizen voor jong en oud klinkt luid in Zeilberg

Hallo fietsers, vaarwel scooters: dit is er veranderd in het centrum van Rosmalen

ROSMALEN - Wie met zijn scooter over de Driesprong scheurt, loopt voortaan het risico op een fikse bon. En ook automobilisten in het centrum van Rosmalen moeten uit hun doppen kijken. Het is onderdeel van een nieuw pakket verkeersmaatregelen in het dorp.