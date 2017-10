'Roemenen sloegen Anton (23) in Brakel een schedelbasisfractuur'

BRAKEL - Het waren Roemenen die de 23-jarige Anton zondagochtend in Brakel in elkaar sloegen en bewusteloos op straat achter lieten. Dat schrijft zijn vader op Facebook. Hij laat weten dat zijn zoon met een schedelbasisfractuur en bloed in de hersenen in het ziekenhuis ligt. Het herstel zal lange tijd gaan duren.

De vader van het slachtoffer stoort zich aan het feit dat in berichtgeving over de zware mishandeling de nationaliteit van de verdachten niet wordt genoemd. ,,Het is niet mijn bedoeling om de zaak op de spits te drijven en ik weet dat het melden van afkomst gevoelig ligt, maar ik benoem het nu wél. Want het is hier het zoveelste incident waarbij arbeidsmigranten betrokken zijn. Een paar maanden geleden is Anton ook al door het oog van de naald gekropen. Toen is hij bijna doodgereden door Polen die met hoge snelheid de binnenbocht namen."

De vader noemt ook nog de massale vechtpartij een week eerder, na de jaarlijkse Ponymarkt in Brakel. Ook daar zouden Roemenen bij betrokken zijn. Hij zegt bezorgd te zijn omdat er nog veel meer arbeidsmigranten naar de plattelandsdorpen gaan komen. En hij is niet de enige die zich daar in de Bommelerwaard druk over maakt. Het dorp Zuilichem verzet zich momenteel hevig tegen de mogelijke komst van een Polenhotel bij de ingang van het dorp. Het grootste deel van de migranten werkt in de tuinbouw.