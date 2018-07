‘Roemeense pooierbende mishandelde en prostitueerde dames in Eindhoven’

Zes vrouwen werden overgevlogen vanuit Roemenië en vervolgens ondergebracht in woningen, hotelkamers en vakantiehuisjes. Vanuit daar zouden ze tussen januari 2016 en januari 2018 seksueel zijn uitgebuit door de mannen. Mensenhandel heet dat ook wel. Eindhoven was een van de steden waar de dames zaten en de prostitutie zou hebben plaatsgevonden. De overige locaties bevonden zich in Zuid-Holland: Rotterdam, Den Haag en ’s-Gravenzande.

Uiteindelijk kwam de politie Rotterdam-Rijnmond de groep Roemenen, die daarvoor vandaag voor de rechtbank in Rotterdam verschijnt, op het spoor. In totaal bestaat de groep uit tien mannen. De helft daarvan is afkomstig uit Eindhoven. De overige verdachten komen uit Den Haag en Rotterdam. Drie van de verdachten zitten nog altijd vast.

Mishandeld

De verdenking van Justitie tegen het tiental, in leeftijd variërend van 24 tot 50 jaar, gaat verder dan alleen seksuele uitbuiting. In ieder geval een deel van de mannen wordt er ook van verdacht de vrouwen te hebben mishandeld. Verder zouden ze zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen.

Nederland werkte in de zaak samen met de Roemeense politie en justitie. Een deel van de pooierbende werd 30 januari opgepakt in de Roemeense provincies Constanţa en Cluj nadat er tegen de leden een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd.

Pro forma