ROC Nijmegen levert zes kampioenen: Floor uit Gennep is de beste schoonheidsspecialiste

Politie lost schoten na wilde achtervol­ging, agenten vinden explosief in auto

De A27 van Utrecht richting Hilversum is weer open nadat deze sinds 06.00 uur vanmorgen afgesloten was na een wilde politie-achtervolging die in Brabant begon. Daarbij hebben agenten enkele schoten gelost. In de auto is een explosief gevonden. Eén persoon is opgepakt, de politie zoekt naar de overige verdachten.

2 april