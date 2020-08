Robert en Lidy gaan uit wandelen met 5 papegaaien: ‘Het zijn net kinderen’

Weekwinnaar Zomerfo­to's: Lekker rollebol­len op het Franse platteland

15 augustus Deze week is Judith Buckens unaniem verkozen tot weekwinnaar van de Zomerfoto 2020. Haar kinderen Juulke, Jibbe en Sil zien veel graanrollen liggen langs de route naar hun vakantieadres in Frankrijk. Tijdens een stop om te overnachten in Vivion bij Le Mans zien ze hun kans schoon om op een van de rollen te klimmen en even te poseren. Iedereen is al helemaal in vakantiestemming. En daarom een terechte weekwinnaar. Van harte gefeliciteerd Judith!