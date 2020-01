‘Rob Scheepers checkt uit’: bekijk de nieuwjaarsconference terug

Hoezo crisis in Brabant? Otters (VVD) slaapt er geen nacht minder om

9:59 DEN BOSCH - Coalitie in duigen, twee bestuurders weg in Brabant. Er zijn zaken voor minder tot crisis uitgeroepen. Toch wil VVD-fractieleider Suzanne Otters niet spreken van een crisis. Een bijzondere tijd is het wel, zegt ze. ,,Ik heb dit in ruim dertig jaar VVD nog nooit meegemaakt.”