‘Rob Scheepers checkt uit’: bekijk de nieuwjaarsconference live

Interview Grappenma­ker Rob Scheepers donderdag­avond live te zien op website BN De­Stem

8:26 EINDHOVEN - Live vanuit het Parktheater in Eindhoven, donderdagavond vanaf acht uur, via de website van deze krant: grappenmaker Rob Scheepers. ,,De komiek en het publiek maken samen uit of het leuk is.”