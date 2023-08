Risico op ‘zeiknatte’ boerderij door plannen met beekdal Tongelreep

Zoektocht Danielle Coeterier uit Heeze stopte toen ze beeldhou­wen ontdekte: ‘Dit is het’

HEEZE/STERKSEL - De liefde van beeldhouwster Danielle Coeterier voor zwanen staat centraal in de expositie Introspectie in steen, vanaf 13 augustus te zien in Galerie Kempro in Sterksel. ,,Ieder beeld heeft z’n eigen verhaal.”