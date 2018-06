Ringstaartmaki ontsnapt uit gloednieuw verblijf in Beekse Bergen en wordt doodgereden

Waterschap maait bij Dussen natuurzone vol weidevo­gels kaal: 'Nu rest er niet meer dan een kale vlakte'

19 juni DUSSEN/HANK - Waterschap Rivierenland had volgens Statenlid Hermen Vreugdenhil uit Nieuwendijk nooit mogen maaien in de Zuidhollandse Polder tussen Dussen en Hank. In de ecologische verbindingszone liepen nog jonge kieviten rond. ,,Nu rest er niet meer dan een kale vlakte."