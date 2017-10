Rijles eindigt in deceptie: trein ramt lesauto, geen treinen tussen Tilburg en Boxtel

Vechtersbazen slaan slachtoffer bewusteloos en laten hem op straat achter

13:15 BRAKEL – Op de Liesveldsesteeg in Brakel is zondagochtend een zware vechtpartij geweest. Daarbij is een van de betrokkenen zwaargewond geraakt en vermoedelijk bewusteloos achtergelaten. De politie arresteerde later op de dag de twee vermeende daders, zo is maandag bekend geworden.