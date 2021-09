Rijkswaterstaat en NS bereiden zich voor op drukte: ‘Houd je aan het thuiswerkadvies’

Knelpunt

Rijkswaterstaat houdt dat knelpunt goed in de gaten, meldt een woordvoerster. ,,Meerdere maatregelen zijn getroffen om het verkeer in goede banen te leiden.” Over een aanzienlijke toename in verkeersdrukte na de vakanties durft Rijkswaterstaat geen uitspraken te doen.

Toenemende drukte op de spoorwegen

Het begin van het schooljaar zorgt ook voor drukte op de spoorwegen. Traditioneel gezien is september de drukste maand van het jaar op het spoor. Arno Leblanc van de NS ziet een stijging in het aantal reizigers. ,,Maar liefst 70 procent van de reizigers is weer terug in vergelijking met 2019.” In de coronatijd waren veel studenten toegewezen op online onderwijs. Leblanc merkt veel studenten op in de treinen. ,,De maximale dienstregeling is weer van kracht. In de spitsuren rijden zelfs extra treinen. Vooral tussen ‘s-Hertogenbosch en Oss rijden deze ‘spitstoevoegers’, wegens de vele scholen in dit gebied.” Het aantal forenzen blijft nog achter met de regels rond het thuiswerken.