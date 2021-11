Rijkste Brabander Adriaan Mol (37) stoot John de Mol van troon: dit zijn de allerrijksten uit de Quote 500

Quote 500De rijkste Brabander op dit moment is Mollie-oprichter Adriaan Mol uit Breda. De dertiger stormt de top tien van de Quote 500 binnen op plaats zes met een onvoorstelbaar vermogen van 3,5 miljard euro. Jumbo's Karel van Eerd mag dan wel weer een flink stuk rijker zijn geworden (vermogen: 2,7 miljard euro), hij wordt verstoten van de vierde plaats en zakt naar de negende.

Ook dit jaar geen groot gala waarop het boek met de 500 rijkste Nederlanders wordt gepresenteerd. Nee, het 387 pagina’s tellende paradepaardje van Quote landt voor de tweede keer alleen in de brievenbus. Het vermogen van de rijkste landgenoten heeft daarentegen niet te lijden onder corona. Het aantal miljardairs steeg met 7 naar 45.

In de lijst staan 51 Brabanders. Denk aan Jumbo oprichter Karel van Eerd, Tijs Verwest (DJ Tiësto) en Wim van der Leegte van VDL Groep. Ze zijn bij elkaar opgeteld goed voor zo'n 20 miljard euro.

Top vijf De rijkste Nederlander is ook dit jaar weer Charlene de Carvalho-Heineken met een vermogen van 13,5 miljard. Op twee staat Remon Vos (5,7 miljard). Op drie Frits Goldschmeding (5,6 miljard). Op vier Gérita en Inge Wessels (4,3 miljard). En op vijf Ralph Sonnenberg (3,6 miljard).



Van dit rijtje stond alleen Remon Vos, de ‘grootste vastgoedtsaar van Europa’, vorig jaar niet in de top 10. Hij steeg van plaats achttien naar twee.

Twee Brabanders in de top tien

Voor velen een nieuwe naam: de 37-jarige ‘goudhaan’ Adriaan Mol uit Breda. Hij richtte op zijn achttiende betalingsverwerker Mollie op en ontwikkelde klantcontactsoftware voor MessageBird.

Een haast ‘buitenaardse’ prestatie, zo omschrijft Quote het. Voor zijn veertigste sprokkelt hij een vermogen van 3,5 miljard euro bij elkaar en weet dit jaar tot in de top tien van de lijst te schoppen. Vorig jaar stond de Bredanaar op plek 94, een jaar later zomaar op 6. En dat nog wel op de plek waar vorig jaar John de Mol nog stond. De mediamagnaat staat inmiddels op plek 18.

Mollie De naam ‘Mollie’ zal bij sommigen bekend voorkomen, maar waar hebben we dat ook alweer gezien? Mollie verwerkt online betalingen voor webshops en andere organisaties. Zie je Mollie of Stg Mollie Payments op je bankafschrift? Dan heb je iets gekocht bij een webshop die het betaalplatform gebruikt. Je ziet dan de naam op het bankafschrift, omdat Mollie het betaalproces regelt. Er wordt steeds meer online gekocht, dus het bedrijf doet goede zaken.

Jumbo topman Karel van Eerd uit Veghel wist vorig jaar de top 5 te halen en nam toen de plek van John de Mol in. Ook dit jaar werd hij weer rijker en heeft inmiddels een vermogen van 2,7 miljard euro. Desondanks zakt hij naar de negende plek, wegens nieuwkomers, maar staat daarmee nog steeds in de top tien van de prestigieuze lijst.

Nieuwkomers in de lijst

Het bedrijf van Jan Veldsink uit Nuenen is uitgegroeid tot 's lands grootste financieel en hypotheekadviseur. De Nuenenaar komt binnen op plek 247 en heeft een vermogen van 210 miljoen.

Gebroeders Marcel en Frank van Berlo uit Veghel hebben het goed voor elkaar. De eenmanszaak die vader Harrie ooit startte is uitgegroeid tot een zakelijk imperium op het gebied van bedrijfsvloeren, funderingstechnieken en systeemfunderingen. Ze hebben een vermogen van 170 miljoen euro en komen daarmee nieuw in de lijst op plek 305 terecht.

John Huiberts uit Waalwijk komt binnen in de lijst op plek 383. Hij heeft een vermogen van 140 miljoen euro opgebouwd met zijn bedrijf dat werkt met lijn, verf en uv-licht. In 2018 werd hij nog ondernemer van het jaar.

Madeleine en Erik van Dijk uit Gemert komen binnen op plek 430. Piepschuimisolatie was het begin. Ze hebben inmiddels een vermogen van 125 miljoen euro.

Machinebouwer Toine Brock uit Oisterwijk staat op 447. Hij beleefde een ‘jaar van uitersten’, zo zei hij in het Brabants Dagblad. Dat ging hem zo te zien goed af: hij heeft nu een vermogen van 120 miljoen euro.

Stijgers

Meerdere (rijke) Brabanders deden het bijzonder goed in het coronajaar. Gilbert Gooijers van CM.com gaat van plek 400 (in 2020) naar 153. Samen met Jeroen van Glabbeek (nr.152) staan ze aan het hoofd van het techbedrijf, waarmee ze elke menselijke interactie in het klantcontact proberen te elimineren. Gezellig! Beide Bredanaars hebben een vermogen van 305 miljoen euro.

Het vermogen van Marc en Addy van Rooi stijgt maar liefst met een derde. In het coronajaar draaiden de Helmondse slachtbroers een spectaculaire winst. Met 390 miljoen euro aan vermogen stegen ze van plaats 143 naar 116.

Ook voor Arnold de Haan was het afgelopen jaar prima jaar om winst te maken. De exploitant uit Oosterhout met 140 benzinestations heeft nu een vermogen van 280 miljoen euro. Vorig jaar nog op plaats 193, nu staat hij op 169.

Brabantse dalers

Opvallend dit jaar is dat veel Brabantse rijken meerdere plekken zijn gedaald in de lijst. Zo stond Wim van der Leegte van VDL Groep uit Nuenen vorig jaar nog nipt in de top tien (10) met 2,1 miljard euro. Nu is hij 11 plaatsen gezakt. Zijn vermogen nam zo'n honderd miljoen euro af.

De Tilburgse oprichter van Basic Fit Eric Wilborts stond vorig jaar nog op plek 345, nu op 392. Zijn vermogen bleef hetzelfde: 140 miljoen. De daling komt dan ook vooral doordat er zoveel vermogenden bij zijn gekomen.

Oud-Kaarsenmaker Anton Kristen van Bolsius is niet meer opgenomen in de lijst van de Quote 500. Vorig jaar stond de Schijndelaar nog met 140 miljoen op de 335e plek. De kaarsenfabriek in Boxmeer werd vorig jaar oktober gesloten, waarmee meer dan honderd medewerkers op straat kwamen te staan. De eigenaar zei dat de vraag naar kaarsen al jaren daalt.

Peter Gillis niet op de lijst

Weinig miljonairs zijn zo open over hun vermogen als hij. Voor journalisten van zakenblad Quote is Peter Gillis daardoor niet alleen een vreemde eend in de bijt, maar ook een bron voor bijzondere verhalen. Sterker nog, hij doet er alles aan om in de ranglijst met 500 rijkste mensen van het land te komen. Helaas voor de vakantieparkenmagnaat staat hij ook dit jaar niet in de lijst.

Stenenschuiver Frits Maarsen uit Baarle-Nassau stond vorig jaar met 310 miljoen euro vermogen op de 137e plek. Hij overleed op 79-jarige leeftijd.

Brabanders en Brabantse bedrijven in de Quote 500 6. Adriaan Mol, oprichter Mollie - Breda - 3,5 miljard

9. Karel van Eerd, Jumbo-Imperium - Veghel - 2,7 miljard

21. Wim van der Leegte, VDL Groep - Nuenen - 2 miljard

28. Ben Mandemakers, Mandemakers Groep - Kaatsheuvel - 1,5 miljard

41. Robert van der Wallen, BrandLoyalty - Vught - 1,1 miljard

103. Erik van Loon, Van Loon Group - Eersel - 435 miljoen

116. Marc en Addy van Rooi, Vlees - Helmond - 390 miljoen

122. Kees en Ad Kuijken, Transport - Eersel - 375 miljoen

152. Jeroen Glabbeek, CM.com - Breda - 305 miljoen

152. Jeroen Glabbeek, CM.com - Breda - 305 miljoen

153. Gilbert Gooijers, CM.com - Breda - 305 miljoen

163. Wim van de Laar, Larco Foods - Someren - 295 miljoen

166. Ad Wintermans, Sigaren - Duizel - 290 miljoen

168. Jac Adriaanse, EDCO - Deurne - 280 miljoen

169. Arnold de Haan, Brandstof - Oosterhout - 280 miljoen

181. Henk en Mark van Cranenbroek, Tuinartikelen - Budel - 260 miljoen

182. Anton van Doornmalen, Rijk Zwaan - Fijnaart - 260 miljoen

218. Jeroen van Dooren, Textiel - Oisterwijk - 225 miljoen

222. Frank van Stipdonk, Zuivel - Lieshout - 225 miljoen

226. Caspar en Bas van Heertum, BAS Trucks - Veghel - 220 miljoen

242. Gerard van der Horst, Vastgoed - Fijnaart - 210 miljoen

247. Jan Veldsink, Veldsink Groep - Nuenen - 210 miljoen

255. Eric Berkhof, Van Mossel - Waalwijk - 200 miljoen

279. Dirk Lips, Autotron - Rosmalen - 190 miljoen

287. Jos Koster, Koffie - Vught - 185 miljoen

291. Jack Aartsen, Fruit - Prinsenbeek - 180 miljoen

299. Rob, Mark en Pieter Diks, Beter Bed - Uden - 175 miljoen

305. Marcel en Frank van Berlo - Vloeren - Veghel - 170 miljoen

309. Joost van Gestel, Camelot - Eindhoven - 170 miljoen

317. Tijs Michiel Verwest, DJ Tiësto - Breda - 170 miljoen

325. Frans Heesen, Jachtenbouwer - Oss - 165 miljoen

326. Gerard Kroef, Aardappelen - Odiliapeel - 165 miljoen

329. Harrie, Guus en Mark Schippers, Boerderijbenodigdheden - Bladel - 165 miljoen

348. Jos en Vincent Reijers, Automatisering - Eindhoven - 160 miljoen

370. Paul van Es, Verhuur - Helvoirt - 145 miljoen

383. John Huiberts, uv-licht - Waalwijk - 140 miljoen

388. Frank en Stefan van de Ven, Bouwbedrijf - Veghel - 140 miljoen

391. Pieter en Dirk van der Wegen, Tandwielen - Tilburg - 140 miljoen

392. Eric Wilborts, Oprichter Basic-Fit - Tilburg - 140 miljoen

395. Wil van Beek, ZND - Valkenswaard - 135 miljoen

402. Toon Meeus, Transport - Bergen op Zoom - 135 miljoen

423. Peter Verseveldt, Sivomatic - Moerdijk - 130 miljoen

426. Wim en Jan Boerman, Merba-koekjes - Oosterhout - 125 miljoen

430. Madeleine en Erik van Dijk, piepschuimisolatie - Gemert - 125 miljoen

447. Toine Brock, machinebouwer - Oisterwijk - 120 miljoen

448. Marc Brouwers, Sokken - Oisterwijk - 120 miljoen

450. Bart van Eijndhoven, Tandartsartikelen - Oisterwijk - 120 miljoen

476. Jan en Christ van Hout, Van Hout Group - Helmond - 115 miljoen

494. Wim Horsmans, Interflon - Roosendaal - 110 miljoen

495. Joep Kemkens, Installatietechniek - Oss - 110 miljoen

498. Henk Swanenberg, IJzerhandel - Schaijk - 110 miljoen

500. Pedro van Zon, Petrol Industries - Oisterwijk - 110 miljoen