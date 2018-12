Rijksadviseurs: ‘Zet intensieve landbouw op industrieterrein’

DEN HAAG - Via een grote, cirkelvormige panoramafoto presenteerde het College van Rijksadviseurs donderdag zijn visie op het Nederland van de toekomst. De boodschap: als we het landschap slim inrichten, kunnen we best optimistisch vooruit blikken.

In het Nederland van de toekomst is nog steeds plaats voor intensieve veeteelt. Maar dan wel op een bedrijventerrein, en niet meer in het buitengebied. Dat stelt het College van Rijksadviseurs, een belangrijk adviesorgaan voor de rijksoverheid, in de donderdag gepresenteerde toekomstvisie Panorama Nederland. ,,Het wordt tijd dat we intensieve veehouderij als een industrie gaan behandelen”, stelt collegevoorzitter en rijksbouwmeester Floris Alkemade uit Sint-Oedenrode. ,,Vroeger was het platteland de meest logische plek was om dieren te houden. Maar door schaalvergroting is de logica uit het landschap verdwenen. Er zijn te veel industriële elementen die de kwaliteit van het buitengebied aantasten.”

Volledig scherm Een fragment uit Panorama Nederland. © College van Rijksadviseurs De hoogoplopende discussies op het Brabantse platteland ziet hij in essentie vooral als een probleem op het gebied van ruimtelijke ordening. ,,De pijn is terug te voeren op de landbouw die zich ontwikkeld heeft, maar steeds minder goed bij de bestaande structuur van het platteland past.” Het leidt tot een overheid die telkens met regels bij probeert te sturen, tot frustratie van boeren. En een groeiende onvrede onder burgers die overlast van de agrarische sector ervaart. ,,Uiteindelijk moeten we toe naar een landbouw die zoveel produceert als het landschap aan kan.”

Optimistisch

Alkemade en zijn collega's presenteerden hun visie donderdag in het Haagse museum Panorama Mesdag. De toekomst van de landbouw was daarin - naast water, mobiliteit en energie - een van de hoofdthema's. Aanleiding is de nieuwe Omgevingswet, die het ruimtelijk beleid in Nederland ingrijpend op de schop gooit. ,,We staan voor grote opgaven op het gebied van klimaat, mobiliteit en de toekomst van het landschap”, motiveert Alkemade. ,,Dat leidt tot onrust en onzekerheid; met dit panorama willen we met een optimistische blik vooruitkijken. Zodat er ook een verlangen naar de toekomst kan ontstaan.”

In dat optimistische eindplaatje is het platteland een plek geworden waar nog steeds volop boeren actief zijn. ,,Ik vind het zelf vreselijk om te zien, al die stoppende boeren", vervolgt de rijksbouwmeester. ,,We hebben ze in de toekomst hard nodig.” Om voedsel te produceren, maar ook om het nieuwe Nederlandse landschap vorm te geven. ,,Boeren hebben veel ervaring op het gebied van water- en bodembeheer.” De landbouw in het buitengebied zou extensief en grondgebonden moeten worden. De intensieve veeteelt, maar bijvoorbeeld ook de glastuinbouw, verhuizen naar speciale ‘agroparken’ op strategische locaties nabij belangrijke infrastructurele knooppunten.

New deal

Om tot die omslag te komen is er volgens de rijksadviseurs een new deal tussen boer en maatschappij nodig. Waarbij de boer een eerlijk inkomen verdient zonder steeds te moeten redeneren vanuit zo veel mogelijk productie tegen zo laag mogelijke kosten. Voor dat vergezicht is bijna iedereen wel te porren, merkt Alkemade. ,,Ik presenteerde deze visie laatst al aan de ledenraad van de LTO. En hoewel er toch verstrekkende principes in staan, bleek de overgrote meerderheid bereid over dat soort veranderingen na te denken.”

De vraag is wel hoe bij dat eindplaatje te komen. Daarvoor zal ook de overheid zijn nek uit moeten steken. ,,Als boeren hun bedrijfsvoering omvormen, blijkt dat ze vijf, zes jaar nodig hebben om hun verdienmodel weer op orde te krijgen. Er zou een overgangsfonds moeten komen die boeren helpt om die periode te overbruggen als ze naar een duurzame bedrijfsvoering gaan.” Tegelijk kunnen kleinschalige initiatieven helpen bij de omschakeling. Door anderen te inspireren of zelf uit te groeien tot iets groters. ,,Neem het concept Herenboeren, waarbij een groep burgers een boer in dienst neemt. De tussenstappen uit de keten vallen weg, de boer verdient de kost en het voedsel wordt niet veel duurder.”