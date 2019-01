Rico ziet geen vissen en Tanja Jess is een grote knuffelkont

Van 't Land ‘Mooi dat het cirkeltje rond is’

9:30 Op de dagen tussen kerst en oud en nieuw komen wij eigenlijk alleen op het bedrijf om de kippen te voeren. Alle andere klusjes stellen we uit tot in het nieuwe jaar. Maar afgelopen weekend reden we langs het bedrijf en zag ik een man op een fiets voor het dichte hek treuzelen. Dus stopten we toch even om te vragen of we hem konden helpen.