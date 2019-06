Rico Verhoeven speelt voor tuinman en Domien Verschuuren laat zijn billen wassen

Uitzonder­lijk: Brabander Tim (17) slaagt met zeven keer een 10 en zes keer een 9 op het gymnasium

12 juni OEFFELT - Gymnasiast Tim van Dijk, leerling van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen, heeft zijn eindexamen gehaald met gemiddeld een 9,5 op de eindlijst. Van Dijk, woonachtig in Oeffelt, haalde zeven keer een 10 en zes keer een 9. Hij deed net als alle andere leerlingen in acht vakken examen, maar volgde dit examenjaar in veel meer vakken dan vereist: 13.