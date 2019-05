Rico Verhoeven lachend wakker en booty time met DJ La Fuente

Binnenhof boos op boerderij­be­zet­ters, ‘vrij kansloze actie’

10:03 Veel partijen in de Tweede Kamer hebben geen goed woord over voor de actievoerders die maandag enige tijd een stal van een varkenshouderij in Boxtel hebben bezet. Justitieminister Ferd Grapperhaus moet in het dinsdagse vragenuur uitleggen wat hij tegen zulke bezettingen kan doen, vindt het CDA.