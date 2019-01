Rico feliciteert Jandino op bijzondere wijze met verjaardag, Guido Weijers blij met kijkcijfers

video 'Oh Oh'-ster Nicky Zouwer 'kan fluiten' naar 15.000 euro, jurist van Brabantse familie maakt gehakt van claim

8 januari DEN BOSCH - De nabestaanden van de op de A2 omgekomen Rick van Loosbroek weigeren Nicky Zouwer een schadeclaim van 15.000 euro te betalen. De realityster, bekend van het RTL5-programma Oh Oh Daar Gaan We Weer, stelt de weduwe van de verongelukte Rosmalenaar aansprakelijk voor de schade die hij als eigenaar van de quad heeft geleden. Een jurist van de nabestaanden heeft Zouwer laten weten dat hij geen poot heeft om op te staan. ,,De aansprakelijkheidsstelling is een compleet raadsel.”