Ria Rathje (87) overleden, verpleeghuisbewoonster werd online hit in coronatijd

Fileleed: deze Brabantse snelwegen ‘scoren’ in de file top 10

BRABANT - De ochtendspits is veel minder druk dan voor corona, concludeert de ANWB in een file top 10 van het afgelopen jaar. Een andere, opvallende conclusie is, dat de files in Brabant na het beëindigen van de coronamaatregelen al snel weer op het oude niveau waren.

31 december