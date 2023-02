Reünie ‘Zes Kir Nix’ kleurt Heezer Artiesten Avonden

Vrouwenvoetbal ‘Nieuwe afspraken’ helpen Bavel Vrouwen aan de zege, Always Forward doet naam eer aan tegen Schijf

Hoe belangrijk de rust kan zijn voor een elftal, bleek maar weer eens bij Bavel-Woezik. De thuisploeg was slordig in de eerste helft, maar nieuwe afspraken in de rust zorgden voor een betere tweede helft. Het vizier kan nu op de klassiek zware wedstrijd tegen FC Eindhoven. In de eerste klasse moest BSC in Witkampers de meerdere herkennen (0-4). Schijf maakte het Always Forward knap lastig, maar kon ook geen punten pakken: 3-0.

12 februari