Restaurants worstelen met vroege sluittijden: ‘Eerder dineren? Dat loopt voor geen meter’

Wolf midden op straat gespot - Bij dit bedrijf krijg je 26 weken zwanger­schaps­ver­lof

De protestmars tegen de coronamaatregelen met zo'n 1500 demonstranten is zaterdag rustig verlopen in Breda. In Lage Zwaluwe spotten bewoners een wolf midden op straat en legden dit vast met een camera. En een bierbrouwer komt met een opmerkelijk geboorteverlof. Dat en meer in dit nieuwsoverzicht van zaterdag.

20 november