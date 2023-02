Restaurant Titus in Megen scoort goed in Gault&Millau restaurantgids

MEGEN - Het pas in 2021 geopende restaurant Titus in Megen heeft een goede notering verworven in de restaurantgids van Gault&Millau, ook wel de tegenhanger van de Michelin-gids genoemd. Het Megense restaurant scoort 13 van de in totaal 20 te verkrijgen punten.

De omschrijving bij 13 uit 20 punten luidt, aldus Gault&Millau, ‘een goede, verzorgde tafel, betrouwbaar en soms origineel’. Titus-eigenaren Erik Wolf en Robbert Megens zijn zeer content met die puntentelling en hun eerste notering op de lijst van Gault&Millau. ,,Dit betekent dat we in het rijtje staan met de beste restaurants van Nederland. Restaurants waar we als leerling-koks nog tegenop keken.”

Bijzonder blij zijn de twee eigenaren met de kenmerken ‘hartendief’ en ‘prijsplezier’.

Kundigheid in de keuken

Restaurant Versaen, al enige jaren in het bezit van een prestigieuze Michelin-ster, scoort een iets hoger cijfer in de gids van Gault&Millau. Het krijgt 14 van de 20 punten toebedeeld. ,,Hier gaan kundigheid in de keuken en spontane gastvrijheid aan de voorkant hand in hand. Resultaat is blije gezichten aan tafel en gasten die van de ontspannen sfeer en prima gerechten ten volle genieten, aldus de samenstellers van de gids.

Ook Sillyfox, gevestigd op de bovenste verdieping van een voormalige graansilo aan de Noordkade in Veghel, krijgt een score van 14/20 en wordt geprezen om de ‘wervelende aanpak om gasten te verwennen’. Somm in Uden, al enige jaren vermeld in de lijst, krijgt in de gids van 2023 een 14,5/20 van Gault&Millau. Het is daarmee het hoogst genoteerde restaurant in deze regio.

De absolute top

Het eveneens in Uden gevestigde Oonivoo scoort 13,5/20 punten in de Gault&Millau gids van 2023. Dit restaurant, tot enkele jaren terug in het bezit van een Michelin-ster, wordt geprezen om de ‘uitstekende’ wijnkaart. De Duke, onderdeel van de gelijknamige golfclub in Nistelrode, scoort 12/20.

Vanaf 17 punten behoren restaurants tot de absolute top. Gault&Millau geeft nieuwkomer Titus een flink aantal complimenten. Volgens de gids kent chef Robbert Megens ‘zijn klassiekers, maar steekt die evengoed in uitnodigende nieuwe jasjes. Resulterend in appetijtelijke schotels met wereldomvattende smaken’.

Geliefde plek voor gourmands

Carla Kentgens, schrijver van de restaurant-rubriek Over de Tong in het Brabants Dagblad gaf restaurant Titus afgelopen december het cijfer 8,2. Volgens Kentgens is het restaurant inmiddels al uitgegroeid tot een geliefde plek voor gourmands. Ze prijst vooral het gebruik van lokale producten die vakkundig verwerkt worden in eigentijdse gerechten.

Titus werd in 2021 geopend en is gevestigd in een voormalige boerderij aan de Torenstraat in Megen. Op deze locatie was lang het restaurant D’n Uiver gevestigd. De naam Titus knipoogt uiteraard naar Titus Brandsma, Megens bekendste student. Erik Wolf en Robbert Megens waren eerder eigenaar van Op de Poort, iets verderop in het stadje.