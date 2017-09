Ik moest de follow-up maken. Daar worstelde ik enorm mee, want de opdracht luidde: ga naar het stadion. Maar hoe doe je dat, terwijl iedereen bij NAC gebroken is en de tranen niet opdrogen? Dan wil je mensen de ruimte geven om te treuren, om samen te zijn, om vooral nóg meer NAC te zijn. Dan zit toch niemand te wachten op een verslaggever van BN DeStem?

Mensen in hun waarde laten

Ik vroeg dat aan mijn adjunct-hoofdredacteur, Harry Vermeulen, hopende op een antwoord waardoor de vraagtekens van mijn knagende geweten uitroeptekens zouden worden. Vermeulen zei: ,,Je wilt een prachtig portret van Diroux maken. Leg ze dat uit en laat mensen altijd in hun waarde. Toon respect."

Die woorden sterkten me. BN DeStem is namelijk een fatsoenlijke krant. Ik was niet op zoek naar sensatie, wel naar een mooi verhaal over een spits die zelfs al met Pierre van Hooijdonk werd vergeleken. Bij NAC begrepen ze mijn intenties. Iedereen werkte mee en zette Diroux in de schijnwerpers van het leven.

Ik moest er deze week aan denken, omdat we ons de afgelopen tijd vaker de vraag stelden waarmee ik toen ook worstelde: gaan we ernaartoe of niet? Dat gebeurde bij de Bavelse zedenzaak. 'Moeten we de wijk in waar de verdachte woont. Of gaan we dan een stap te ver?' Dat gebeurde bij de Londense terreurverdachte wiens familie in Terheijden woont. 'Gaan we zijn familie zoeken? Of laten we de mensen met rust?' In beide gevallen ging verslaggever Geert Nijland op pad. Bavel leverde niets op. Terheijden wel. We hadden een foto van de straat waar de familie woont, maar je zag alleen het trottoir. Een goede bron wist het meteen: ,,Die stoeptegels liggen alleen maar daar!" Geert belde aan en de familie stond hem vriendelijk te woord.

Toevalstreffer?

Een journalist móet de straat op, ook al is de kans op een verhaal soms klein. Zoals twee weken geleden toen een man achter een rollator in Huijbergen werd gebeten door een iets te druistige hond. Verslaggever Henk van Ingen stapte een dag later toch in zijn auto. Even later belde hij me. ,,Ik reed Huijbergen binnen, zag een man met een rollator en..."

Ik zei: ,,Nee Henk, dit ga je niet menen hè?" ,,Ja hoor", lachte Henk. ,,Ik stapte uit mijn auto, zei dat ik op zoek was naar een oudere man die door een hond was aangevallen, waarop hij antwoordde: 'Dat ben ik!'" De man ging zelfs op de foto.

Toevalstreffer? Deels. Maar deels niet, omdat BN DeStem, zoals mijn adjunct-hoofdredacteur het in 1998 al verwoordde, mensen in hun waarde laat. Respect toont. En juist dan willen ze hun verhaal vaak best vertellen. Zelfs als het over de dood gaat.

Rolf Finders

plaatsvervangend hoofdredacteur