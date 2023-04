Replica Romeinse tempel in Cuijk komt er, ondanks petitie met ruim 1200 handtekeningen

Tegenstan­ders perplex om besluit windmolens: ‘Het grote geld heeft gewonnen van de gezondheid’

OOSTERHOUT - Als het aan de tegenstanders van de windmolens in de Oranjepolder ligt, is de strijd nog niet gestreden. De Oosterhoutse gemeenteraad maakte dinsdagavond de weg vrij voor de bouw van twee megawindturbines. ,,We zijn boos en teleurgesteld.”