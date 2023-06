Renovatie duurder dan nieuwbouw, toch blijven acht huurhuizen in Volkel staan

VOLKEL - Van de 28 huurwoningen in de Aert Willemsstraat in Volkel die gesloopt zouden worden, blijven er 8 toch staan. Dat is de uitkomst van intensief overleg tussen de bewoners en woningcorporatie Area. Daar hangt een stevig prijskaartje aan: renovatie van de oude huurhuizen kost meer dan geplande nieuwbouw zoals in de rest van de straat.