Renée kreeg long covid en maakte van haar hobby haar werk

Hoe zou het voor een te vroeg geboren kindje zijn om dagenlang in een couveuse te liggen? Dat vroeg kinderarts-neonatoloog René Verlaak in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) zich af tijdens zijn werk met deze patiëntjes. Hij bouwde een couveuse en bleef er zelf 10 uur in. Hiermee vroeg hij aandacht voor de stichting All4small. Dit initiatief is uitgegroeid tot een landelijke Couveuse Challenge, waarbij steeds iemand uit een ander ziekenhuis wordt uitgedaagd 10 uur of langer in de couveuse te liggen. Nu is het de beurt aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ).

7 juli