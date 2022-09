Rellende voetbalfans trekken zich van niemand iets aan en de steward is de dupe: ‘Hooliganisme weer hip’

Nieuwsover­zicht | Verdachte stalkings­moord wil niet naar België - Monsterk­lus op spoor

Tegen de droogte in Brabant is volgens deskundigen een radicale omslag nodig. Verder vandaag: geblunder in de gemeente Eindhoven, een mooie transfer voor Jackie Groenen, een ernstig ongeluk in Erp, een monsterklus op het spoor bij Etten-Leur en een Koninklijk bezoek aan Helmond, Deurne en Gemert. Dat en meer is te lezen in het nieuwsoverzicht van donderdag.

15 september