Rellende voetbalfans trekken zich van niemand iets aan en de steward is de dupe: ‘Hooliganisme is weer hip’

Brabantse jeugd vindt joint normaler dan sigaret: ‘Cannabis is niet zo onschuldig als het lijkt’

VEGHEL - Een jointje roken is doodnormaal onder de jeugd in Brabant. En van een xtc-pilletje kijkt de helft niet meer op. Dat blijkt uit onderzoek in 32 Brabantse gemeenten. ,,Nog dit jaar een nieuwe preventiecampagne.”

15 september