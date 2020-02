Rekenwonder (80) pakt wereldrecord op TU/e: ‘Als ik een getal zie dan moet ik er mee aan de slag’

App waarschuwt voor overstro­ming in Brabant: geen zorgen, maar er komt wel hoogwater

6 februari ZALTBOMMEL - Niemand zal in paniek zijn geraakt, maar een bericht op de weer-app van Android-telefoons zorgt toch zeker voor opgetrokken wenkbrauwen. De app geeft de laatste dagen een waarschuwing voor mogelijke overstroming in Brabant en Gelderland. Er is zeker geen reden voor paniek, hoogwater is gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Maar er worden wel maatregelen genomen.