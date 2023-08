Regenjas of zonnebril: dit is de weersverwachting voor de herfst in Helmond

Ruimere mogelijkhe­den voor Budelse kermispo­dia

BUDEL - Budel staat nog tot en met woensdag in het teken van de jaarlijkse kermis. Daarbij is ook het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Cranendonck zichtbaar. Veel horecaondernemers zitten daardoor wat ruimer in hun jasje met een groter muziekpodium.