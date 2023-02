Regenboog trapt af voor paar dagen feest in Schorsbos

WIJBOSCH - Even geen rekenen, taal of wereldoriëntatie, maar lekker in je ‘pèkske’ verkleed naar school en samen plezier maken in de sportzaal bij basisschool De Regenboog in Wijbosch. Op heel veel basisscholen in de regio was het vrijdag prijs. De aftrap van carnaval 2023.