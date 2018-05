Reed buschauffeur Arriva onder invloed? 'Hij slingerde over twee rijbanen'

Is er leven na de dood? Brabander Gerard (35) maakt indruk met bijzonder verhaal op Radio 538

5 mei OSS – Bijna iedereen heeft het wel eens meegemaakt: een bijzonder signaal nadat een dierbare is overleden. Een vlinder op het graf. Een lichtstraal terwijl het helemaal donker is. Of een vogeltje op de vensterbank. Vrachtwagenchauffeur Gerard (35) uit Oss kan hier als geen ander over meepraten. In het ochtendprogramma Evers Staat Op mocht hij zijn opmerkelijke, paranormale ervaring met de buitenwereld delen. ,,Dit verhaal zuig je niet zomaar uit je duim.”