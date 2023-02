Reddingsplan voor buitenbad Veghel is het CDA geen crisis waard

Laarbeek bouwt ‘komende tien jaar verkeerde woningen’, politiek maakt zich zorgen

Het zijn verontrustende cijfers. De komende tijd worden verspreid over de vier kernen van Laarbeek 134 sociale huurwoningen gebouwd. Dat is 19,4 procent van het totale aantal woningen dat erbij komt. En eigenlijk is het aantal nog kleiner ook, want het gaat veelal om sloopprojecten waar nieuwbouw voor in de plaats komt.