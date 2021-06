Reddingsactie voor Brabantse cultuurmakers: ‘De nood is hoog, de reserves op’

EINDHOVEN - In Brabant werken zo’n 15.000 zzp’ers in de culturele sector. Door de coronamaatregelen zagen velen van hen hun inkomsten verdampen. Tijd voor actie, vond de Eindhovense acteur Mike Weerts.

Hij zette met compagnons de campagne ‘Word ook een Cultheld’ op, om geld op te halen voor cultuurmakers. Streefbedrag: een miljoen.

,,Er zijn zo’n 900.000 Brabanders die met regelmaat gebruik maken van de cultuursector. Als iedereen een euro doneert, dan hebben we al een hele mooie pot te verdelen. Het geld vloeit rechtstreeks terug naar activiteiten deze zomer waar deze mensen weer naartoe kunnen.”

Uitkering

Waarom is zo’n reddingsactie nodig, cultuurmakers worden toch gecompenseerd? Weerts: ,,Een deel heeft recht op een aanvullende uitkering ja. Maar als je een net beginnende maker bent, thuiswonend bent of een partner hebt met een baan, forget it! En als je wel de uitkering krijgt, dan ben je er nog niet. Ik was zelf thuis kostwinner toen de pleuris uitbrak en alles stilviel, en had met 1000 tot 1200 euro mijn gezin moeten onderhouden. Dat gaat dus niet. Gelukkig kon ik er nog iets anders bijdoen.”

Ongelukkige mensen

Hij moet het vaak verdedigen, zegt Weerts, waarom een cultuurmaker ook gewoon fatsoenlijk betaald moet krijgen voor zijn ambacht, net als een bakker en een slager. ,,Cultuur lijkt dan misschien geen eerste levensbehoefte, maar het is ook een honger die gestild moet worden. Het is vanzelfsprekend dat cultuur er is, maar stel je een wereld voor zonder muziek, film, boeken, kunst, theater... Als al die kleuren ineens wegvallen, dan krijg je wel honger en heel ongelukkige mensen.”

De opbrengst van de actie wordt via het provinciale subsidieloket van Kunstloc Brabant verdeeld onder zelfstandige Brabantse makers. Zij kunnen vanaf 5 juni een aanvraag doen van 4.000 tot 8.000 euro voor het maken van een publiek toegankelijke activiteit met liefst een ‘hoge belevingswaarde’. De termijn is bewust kort, zodat de activiteiten nog in de zomer kunnen plaatsvinden.

,,Het is niet de bedoeling dat mensen hun handje ophouden. We willen makers in de gelegenheid stellen om iets te maken waar ze goed in zijn. Maken, maken, maken, daar gaat het om. En dan niet gratis. Zelf hebben ze geen reserves meer. Natuurlijk, voor 4.000 tot 8.000 euro kun je geen volwaardige voorstelling in een theater optuigen. Maar je kunt ook iets kleins maken voor in het park, of voor op straat. Denk bijvoorbeeld aan een festivalletje bij het café om de hoek, zodat je de muzikanten kunt betalen. Of neem een graffiti-artiest die een ideale muur heeft gevonden, maar geen geld meer heeft om spuitbussen te kopen.”

Benefietavond

De ontknoping van ‘Word ook een Cultheld’ is een benefietavond, die zaterdag 5 juni tussen 20u en 2130u live wordt uitgezonden vanuit het Klokgebouw in Eindhoven via wordookeencultheld.nl. Weerts presenteert samen met model en presentatrice Nicky Opheij uit Handel.

,,Dat wordt een te gekke avond. Cabaretier Jochen Otten doet een act met Wim Daniëls, Björn van der Doelen is er bij, Leo Alkemade, Iris Penning, Rob Scheepers met een speciale buut, maar ook een piepjong pianotalent van CKE en een hiphop-act van Zuidelijk Toneel. We hopen op de valreep nog veel geld binnen te halen, stiekem ook van Brabantse bedrijven die iets voor cultuur overhebben. Maar het is ook een symbolische avond, om een rotperiode mee af te sluiten, en tevens de aftrap te vieren voor een zomer vol cultuur.”

Doneren kan via wordookeencultheld.nl. Zelf een sponsoractie op touw zetten kan ook via acties.wordookeencultheld.nl