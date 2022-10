Recordwarmte komt op Brabant af: warme herfstzon met 23 tot 24 graden in laatste weekend van oktober

Temperaturen van boven de 20 graden zijn in oktober zeldzaam. Een van de warmste dagen aan het eind van die maand was op 24 oktober 2019: in Brabant steeg het kwik toen tot 20,3 graden. In De Bilt werd een recordwaarde van 19,6 graden gemeten, blikt Weerplaza in een artikel terug.

23 tot 24 graden

Dit weekend wordt het in Brabant nog warmer. In de provincie begint het einde van de week op vrijdag goed: geen druppel regen en vanaf de middag wordt het maximaal 23 tot 24 graden. Dat beeld blijft op zaterdag hetzelfde, maar wel met wat meer bewolking. Zondag wordt het 1 tot 3 graden kouder.

Het meest zonnig wordt het op vrijdag, maar volgens weerkenners is het heel het weekend aan te raden om eropuit te gaan of buiten te vertoeven. Barbecueën, fietsen, het terras op of een flinke wandeling maken; het Brabantse uiteinde van oktober leent zich er dit jaar perfect voor.

Saharazand blokkeert zonlicht niet

Saharazand dat vanaf vrijdag via het zuiden het land in wordt geblazen lijkt geen roet in het eten te gaan gooien. ,,Het is een te kleine hoeveelheid stof om zonlicht te blokkeren en omdat er geen regen valt komt het ook niet op de grond”, zegt Weerplaza-meteoroloog Wouter van Bernebeek.

Het zand bereikt Nederland omdat de wind vanuit het noorden van Afrika onze richting op blaast. Omdat de wind tussen een hoge- en een lagedrukgebied in zit, kan het Saharazand geen andere kant op.

Volgende week: nat en meer wind

Dat Brabanders kunnen genieten van een extra lange nazomer, komt volgens Weerplaza door een hogedrukgebied boven Centraal-Europa; dat houdt slechter weer vanuit de Atlantische Oceaan tegen. Volgende week wordt de kans op buien echter weer groter. Ook gaat het vanaf dinsdag harder waaien.