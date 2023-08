Rechter maakt korte metten met aanpak schuldsanering: ‘Dit kan Den Bosch veel geld kosten’

Staatsbos­be­heer moet rigoureus kappen door essentak­sterf­te: ‘Bos krijgt een ander aanzicht’

HOEVEN - Duizenden essen verdwijnen in bosgebieden van Willemstad tot Breda en van Hoeven tot Zundert. Staatsbosbeheer moet bomen kappen door de ziekte essentaksterfte. ,,We moeten even door de zure appel heen bijten.”