Rechter heeft begrip voor beide partijen na seks op zorgboerderij

KNMI geeft code oranje af in Brabant vanwege gladheid door sneeuw

In Noord-Brabant is woensdagochtend code oranje van kracht, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) dinsdagavond. In dat gebied is het mogelijk glad op de weg door sneeuw, die naar verwachting valt vanaf het einde van de nacht van dinsdag op woensdag.