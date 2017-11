Rechter doet meteen uitspraak: celstraf voor geweld van leden No Surrender

Knokploeg

De officier van justitie eiste vanmiddag een celstraf van vijftien maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, tegen de vier verdachten. Volgens de officier was er door het 'kader' van No Surrender een knokploeg op L. afgestuurd om hem met geweld te wippen als president.

L. werd later op die dag met een bad standing de laan uitgestuurd. De lezing van verdachte M. el A. (35) uit Rotterdam dat hij verhaal wilde halen over de diefstal van het horloge van zijn oma noemde de officier onzin. ,,De verdachte heeft hierover nooit eerder verklaard", aldus de officier.

Ontmoetingsplek

El A. zei tijdens de zitting dat de Bredase tak van No Surrender Ikea gebruikte als vaste ontmoetingsplek. Hij kende de omgeving ook goed. Het clubhuis zat tot de sluiting in Rijsbergen. Dat verklaart volgens de verdachte dat de mannen het Bredase slachtoffer in eerste instantie meenamen naar Rijsbergen. Het clubhuis is nu gevestigd in het Zeeuws-Vlaamse Clinge.

De officier zei dat de ontvoering waarschijnlijk beraamd is tijdens een 'werklunch' in Eemnes. Waarom chapterpresident L. in onmin is geraakt, bleef vandaag onduidelijk. Het geweld dat tegen hem gebruikt werd, is volgens haar gebruikelijk in de wereld van 'criminele' motorclubs.