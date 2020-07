Rechter billijkt Brabants boerenbeleid, maar zet deur open voor individuele boer die in de knel komt

UpdateDEN HAAG - Boerenorganisaties ZLTO en POV vangen bij de rechter grotendeels bot in hun poging om de strengere milieu-eisen voor Brabantse boeren van tafel te krijgen. De maatregelen uit 2017 zijn in essentie gewoon rechtsgeldig, zo concludeert de rechtbank in Den Haag. Al maken beroepsprocedures van boeren die onevenredig hard getroffen worden misschien toch kans.

Boeren lopen al jaren te hoop tegen het veehouderijbesluit dat de provincie in de vorige bestuursperiode nam. Brabant concludeerde toen dat de stikstofneerslag in natuurgebieden onvoldoende daalde, ondanks een convenant met de agrarische sector over het indammen van de uitstoot. Het leidde ertoe dat de provincie de duimschroeven aandraaide: veestallen moesten niet in 2028, maar al in 2022 aan strengere milieu-eisen voldoen. De kwestie leidde tot verstarde verhoudingen tussen het Brabantse provinciebestuur en belangenbehartigers als ZLTO. Ook de diepe politieke crisis in het provinciehuis hing ermee samen: het CDA wilde de afspraken versoepelen, en kwam daarmee tegenover coalitiepartners VVD, D66, GroenLinks en PvdA te staan. Het leidde uiteindelijk tot een nieuwe, rechtse coalitie met VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant. Die de sector inderdaad meer tijd gaf: de nieuwe deadline staat in 2024.

Maatregelen rechtvaardig

Buiten die politieke werkelijkheid vochten ZLTO en POV het beleid dus ook bij de rechter aan. De zitting daarover diende begin dit jaar, nog voordat de nieuwe coalitie tot stand kwam. De twee boerenverenigingen wezen er daarbij onder meer op dat de provincie alleen Brabantse boeren aanpakt, en niet andere sectoren. De rechtbank concludeert echter dat de bijdrage van Brabantse boeren aan de Brabantse stikstofneerslag zo wezenlijk is (25 à 30 procent; de stikstofcijfers van boeren buiten de provincie zijn daarbij niet meegerekend) dat de maatregelen te rechtvaardigen zijn. Ook wezen de rechters het argument van de hand dat Brabantse veehouders op schema lagen om aan het convenant te voldoen. Zij beaamden dat dat in eerste instantie zo lijkt, maar dat de dalende stikstoflijn bij veehouders inmiddels al aan het afvlakken was.

Toch deed de rechter over misschien wel het meest essentiële punt nog géén uitspraak. Tijdens de zitting ging het namelijk lang over of het beleid wel redelijk was voor individuele veehouders. De versnelde afschrijving van stallen kost veeboeren overal in de provincie namelijk veel geld, terwijl het erg van geval tot geval verschilt hoe groot hun bijdrage is aan de stikstofneerslag. Wat als die te verwaarlozen is, bijvoorbeeld omdat een boer gevestigd is in een gebied ver van de kwetsbare natuur die beschermd moet worden?

Sommige boeren hard getroffen

De rechtbank erkent dat boeren in individuele gevallen onevenredig hard kunnen worden getroffen, waardoor een bezwaar tegen de provincieregels kans zou maken. Daar hebben de rechters dan wel aanvullende informatie voor nodig, concluderen ze. De rechtbank besluit het vonnis echter met de vraag of die juridische speurtocht nog noodzakelijk is, nu de provincie een nieuw coalitieakkoord met versoepeld beleid heeft opgesteld. ZLTO geeft in een eerste reactie aan zich samen met de individuele boeren die aan de zaak deelnamen te beraden op vervolgstappen, en gelijktijdig het overleg met het (nieuwe) provinciebestuur voort te zetten.