Rechter besluit: Kermisfeesten Oss mogen alleen doorgaan zónder muziek

Slechts één Brabants faillisse­ment meer in juli dan in juni, nog altijd een stuk lager dan vorige jaren

12:08 BRABANT - In heel de provincie Brabant is in juli één faillissement voor een bedrijf meer uitgesproken dan in de maand ervoor. Het aantal steeg van 43 naar 44. Daarmee zit dat aantal nog altijd ver onder de aantallen van de afgelopen jaren, waarin 97 (2015), 64 (2016), 58 (2017) bedrijven failliet gingen.