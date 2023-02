Ravenstein schuilt straks weer achter muur, niet om de vijand maar het water te weren

Moerdijk in actie tegen omstreden krakers: extra surveillan­ces en waarschu­wings­bor­den voor raves

STANDDAARBUITEN - De politie en de gemeente Moerdijk gaan leegstaande panden aan de Molendijk in Standdaarbuiten goed in de gaten houden. Met surveillancerondes moet worden voorkomen dat krakers zich opnieuw in de straat gaan vestigen.