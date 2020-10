Ravage door vuurwerkbom in Rosmalen; opnieuw een medewerker van fruithandel bedreigd

Luisteren Val allemaal maar kapodcast | ‘Ik wil Coldplay zo graag leuk vinden, maar ik trek het niet’

8 oktober Muziek voor gillende meisjes? Misschien, maar aan de andere kant gaan de liedjes van Coldplay wel als een parasiet in je kop zitten. Joris Heynen en Björn van der Doelen zoeken in de derde aflevering van de Val allemaal maar kapodcast naar een mening over Coldplay.