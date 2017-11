Rat steeds vaker resistent voor gif, nieuwe manier van bestrijden moet uitkomst bieden

Ziekte van Weil

Ratten brengen ziektes over. Bijna 50 procent van de ratten is besmet met de bacterie die de ziekte van Weil veroorzaakt. De bacterie zit in de urine van ratten en komt via die urine in de grond, in het riool en in het oppervlaktewater terecht. De bacterie kan via wondjes of via ogen, neus en mond in het lichaam komen. De ziekte van Weil is besmettelijk en geeft in het begin griepachtige verschijnselen. De meeste mensen worden beter, maar de ziekte kan dodelijk zijn. De kans dat iemand de ziekte oploopt is klein, maar met de toename van het aantal ratten in Nederland lijkt er ook een toename te zijn van het aantal mensen dat de ziekte van Weil oploopt.