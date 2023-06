Rapport: veiligheidsmaatregelen in PI in Vught zijn buitensporig

Goederen­trei­nen blijven nog even doordende­ren in Zevenber­gen: stillere overwegen uitgesteld door personeels­ge­brek

ZEVENBERGEN - Omwonenden van het spoor in Zevenbergen moeten nog langer wachten voor de overlast van goederentreinen wordt aangepakt. ProRail heeft de plaatsing van drie trillingsarme overwegen uitgesteld vanwege personeelstekort. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer.